SOCAR: Азербайджан продлит срок поставок газа в Нахчыван через Иран

Азербайджан достиг соглашения о продлении срока поставок природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Ирана.

Азербайджан достиг соглашения о продлении срока поставок природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Ирана.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Поскольку срок действующего договора истекает в этом году, между сторонами было достигнуто новое соглашение, и в настоящее время документ находится на стадии подписания.

Согласно официальной информации, годовая потребность Нахчывана в голубом топливе составляет 260-300 млн кубометров. Для удовлетворения этой потребности Азербайджан в 2005 году подписал с Ираном соглашение, основанное на механизме свопа. Согласно договоренности, Иран поставляет газ из Джульфы в Нахчыван, а взамен получает такой же объем газа из Азербайджана через Астару.

По данным SOCAR, с 1 января по 21 августа 2025 года через Иран в Нахчыван было транспортировано 188,5 млн кубометров газа. В целом поставки газа по этому маршруту начались с 2006 года.

Что касается газопровода Ыгдыр-Нахчыван, который был введен в эксплуатацию 5 марта, в SOCAR заявили, что транспортировка газа по этому трубопроводу пока не началась. Пропускная способность трубопровода составляет 2 млн кубометров в сутки.