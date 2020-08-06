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SOCAR Aviation открыла первый АЗС в аэропорту Бодрума

SOCAR Aviation открыла первый АЗС в аэропорту Бодрума Первая закупка топлива на объекте была осуществлена Турецкими авиалиниями 21 июля
Энергетика
6 августа 2020 г. 11:57
SOCAR Aviation открыла первый АЗС в аэропорту Бодрума

SOCAR Aviation, одна из трех крупнейших компаний, обеспечивающих потребности в топливе сектора воздушного транспорта Турции, открыла АЗС в аэропорту Милас-Бодрум.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на данном объекте планируется снабжать топливом 3 тыс. самолетов в год.

SOCAR Turkey открыл топливозаправочный пункт после победы в тендере, объявленном Главным управлением государственных аэропортов Турции (DHMİ), посредством SOCAR Aviation.

Первая закупка топлива на объекте была осуществлена Турецкими авиалиниями 21 июля 2020 года.

Управление по регулированию энергетического рынка Турции выдало лицензию после процедур реконструкции и регистрации объекта SOCAR Aviation в Милас-Бодруме. На объекте находятся три топливные цистерны емкостью 1,500 кубометров. В целом, объект, охватывающий площадь 4,105 квадратных метров, имеет потенциал заправки в 70 тыс. кубометров топлива в год, что эквивалентно половине общего потребления аэропорта и позволяет снабжать топливом около 3 тыс. самолетов в год.

SOCAR Aviation с 2013 года предоставляет услуги по заправке топлива в сфере воздушного транспорта и обеспечивает топливные потребности в аэропортах Стамбула, Сабиха Гекчен, "Аднан Мендерес", Анталии и Даламана. SOCAR Aviation планирует в будущем запустить топливозаправочный пункт в аэропорту Измира.

 

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Aviation” Bodrum hava limanında ilk məntəqəsini istifadəyə verib

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