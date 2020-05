​SOCAR AQS начал бурение еще на 4 скважинах в Турции - ВИДЕО

Компания SOCAR AQS в рамках проекта расширения подземного газохранилища "Туз Гёлю" в Турции осуществляет бурение 40 скважин проектной глубиной 1 520 м.

Как сообщает Report, в настоящее время завершается бурение на 11 скважинах, продолжаются основные буровые работы на 6 скважинах, еще на 4 скважинах дан старт буровым работам.

Проект был запущен в 2019 году и уже в октябре 2020 года планируется сдать 40 скважин заказчику.

SOCAR AQS и China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc. 17 октября подписали контракт на проведение буровых работ в рамках проекта расширения подземного газохранилища "Туз Гёлю". Стоимость контракта приблизительно оценивается в 100 млн долларов США.

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия по оказанию услуг по проведению буровых работ. Основной областью деятельностью компании является предоставление продукции, работ и услуг, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, включая: проектирование и планирование скважин; бурение нефтяных и газовых скважин; бурение наклонно-направленных скважин; бурение горизонтальных скважин; заканчивание скважин; капитальный ремонт скважин; боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.