​SOCAR AQS и Halliburton заключили соглашение

Сегодня SOCAR AQS и Halliburton объявили о подписании меморандума по соглашению в связи с созданием нового совместного предприятия по предоставлению широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR AQS.

"Объединив наши непревзойденные знания, опыт и инфраструктуру в Азербайджане с мощью глобального лидера в предоставлении услуг в нефтяной индустрии, коей является компания Halliburton, мы создали стратегическую платформу для нашей деятельности с целью совместного расширения работ в Азербайджане", - сказал генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев.

Старший вице-президент компании Halliburton в Европе, Евразии и Суб-Сахарском Африканском Регионе Ахмед Кенави отметил, что сотрудничество поддерживает стратегию страны по локализации высококачественных технологических услуг: "Создав партнерство с SOCAR AQS, мы верим, что совместное предприятие будет исключительно нацелено на предоставление высококлассных услуг с целью соответствия с растущими потребностями в материалах, оборудовании в нефтегазовой промышленности региона".

СП будет расположено в Баку, Азербайджан, и фокусировать свою деятельность на разработке и операциях как на суше, так и на море.

Ожидается, что SOCAR AQS и Halliburton завершат создание совместного предприятия и начнут работы во втором квартале 2020 года при условии выполнения пунктов соглашения сторонами.

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия по оказанию услуг по проведению буровых работ. Основной областью деятельности компании является предоставление продукции, работ и услуг, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, включая: проектирование и планирование скважин; бурение нефтяных и газовых скважин; бурение наклонно-направленных скважин; бурение горизонтальных скважин; заканчивание скважин; капремонт скважин; боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS осуществляет бурение нефтяных и газовых скважин при помощи 6 буровых установок с 5 платформ, расположенных на 4 морских нефтегазовых месторождениях в Каспийском регионе, включая мелководную часть месторождения "Гюнешли", месторождения "Западный Абшерон" и "Булла-дениз".

Компания успешно осуществляет буровые работы в Турции в рамках проекта расширения подземного газохранилища Tuz Gеlu. SOCAR AQS выполнила работы в Украине и Бангладеше.

Компания является первой и пока единственной буровой компанией в регионе, сертифицированной на соответствие API Spec Q2.

SOCAR AQS была объявлена лидером глобального договора ООН в сентябре 2019 года. Компания имеет в своем штате 1 200 сотрудников, большинство из которых являются гражданами Азербайджана.

SOCAR AQS входит в состав NEQSOL Holding, и ее акционерами являются SOCAR и Nobel Oil Services.

Основанная в 1919 году компания Halliburton является одним из самых больших в мире поставщиков продукции и услуг для нефтяной индустрии. Имея в своем штате 55 000 сотрудников 140 национальностей в более чем 80 странах, компания помогает своим заказчикам максимизировать ценность на протяжении жизненного цикла пласта – от определения местонахождения углеводородов и управления геологическими данными до бурения и формирования оценки, строительства и заканчивания скважины, и оптимизации продукции на протяжении всего жизненного цикла скважины.