Ильхам Алиев: SOCAR активно занимается разработкой месторождения "Умид-Бабек"

"В настоящее время Азербайджан является единственной страной, участвующей в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и активно вкладывающей инвестиции. Сегодня мы по существу говорим уже о проходящем через нашу страну транспортном коридоре Север-Запад и пока еще не сданном в эксплуатацию, но имеющем потенциал транспортном коридоре Юг-Запад. Также хочу сказать, что "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" - не единственное большое достояние Азербайджана. Несмотря на то, что это действительно большое богатство, потому что факт подписания ВР контракта о продлении его срока с 2024 до 2050 года говорит о том, что потенциал "Азери-Чираг-Гюнешли" действительно велик. Если раньше нефтяной потенциал месторождения оценивался в 500 миллионов тонн, то в настоящее время он значительно выше 1 миллиарда тонн. Уверен, что новые технологии позволят добывать больше нефти".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров. Прогнозируемые ресурсы находятся в пределах 3 триллионов кубометров. Поэтому Азербайджан на протяжении более 100 лет останется надежным поставщиком углеводородных ресурсов. Сегодня мы работаем с нашим традиционным стратегическим партнером – ВР, руководящим консорциумом "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", над проектом, именуемым "D 2030". Он вступил в силу в 2018 году. Мы с ВР работаем над газовым месторождением "Шафаг-Асиман", и очень скоро должна быть пробурена первая скважина. Мы работаем с ВР также над проектом, именуемым "Даязсулу". Этот проект имеет большой потенциал с точки зрения неоткрытых месторождений, так как он расположен очень близко к берегу, а наша традиционная добыча велась в море. В следующем году мы вместе с Total приступим к добыче газа на месторождении "Абшерон", газовый потенциал которого составляет 300 миллиардов кубометров. SOCAR активно занимается разработкой месторождения "Умид-Бабек". В настоящее время ежедневная добыча на месторождении "Умид" составляет 3 миллиона кубометров газа. Потенциал данного месторождения превышает 200 миллиардов кубометров. Вместе с Equinor мы работаем над месторождением "Карабах". Как мне сообщили, в ближайшее время должна быть пробурена разведочная скважина. Таким образом, все это – показатель будущего потенциала Азербайджана. Плюс на "Азери-Чираг-Гюнешли" в большом объеме имеются глубоководные газовые месторождения, и переговоры между SOCAR и ВР в этом направлении идут очень успешно. Надеюсь, что в скором времени мы сможем прийти к договоренности. Таким образом, все это внесет вклад в осуществление наших стратегических целей, которые заключаются в расширении нашего участия в международных рынках, диверсифицированном экспорте углеводородных ресурсов и создании более благоприятных условий для нашего народа. Это – наша цель и укрепление государственности.

Мы также активно работали над справедливым распределением богатств, потому что в ряде нефтедобывающих стран разница между богатыми и бедными очень большая. Поэтому наша основная цель, как я уже сказал, заключалась в превращении нефти – "черного золота" в человеческий капитал. За последние 16 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 50 процентов до 4,8 процента, это свидетельствует о том, что экономическое развитие и нефтегазовые проекты помогли людям жить лучше. За это время наша экономика выросла в 3,4 раза. Это – мировой рекорд. За последние 16 лет наша внешняя торговля увеличилась в 6,4 раза. Наш прямой внешний долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Наши резервы в свободно конвертируемой валюте в 6 раз превышают внешний долг. Иными словами, мы можем в любое время погасить внешний долг", - сказал президент.