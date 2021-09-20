«Контракт века» : С 1994 года и до середины 21 века

Со времени подписания первого крупного контракта на разработку морских нефтегазовых месторождений в Азербайджане «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) прошло 27 лет.

Со времени подписания первого крупного контракта на разработку морских нефтегазовых месторождений в Азербайджане «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) прошло 27 лет.

Как сообщает Report, 20 сентября 1994 года подписано соглашение о совместной разработке АЧГ, спустя несколько лет в этот же день стали праздновать свой профессиональный праздник нефтяники.

Но, наверное, гораздо важнее то, что впереди у него практически столько же лет жизни - до середины века будет действовать обновленное соглашение по АЧГ, подписанное партнерами в 2017 году, когда в Азербайджане отмечался 20-летний юбилей этого контракта.

Консорциум иностранных компаний во главе с BP и Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR будут до 2050 года добывать нефть и газ с существующих 6 платформ ( две из них двойные) на месторождениях АЧГ, проводить здесь разведку и при необходимости строить дополнительную морскую, подводную и наземную инфраструктуру или расширять действующую.

Очевидно, что АЧГ вступило в период своей зрелости, что для залежи углеводородов означает естественное падение пластовых давлений и соответственно уровня производства. Для поддержания его на относительно стабильном уровне и предотвращения резкого падения добычи нефти с платформ бурятся новые скважины и боковые стволы от существующих, чтобы достать те зоны, которые не были вовлечены в разработку.

С помощью последних технологий, в том числе закачки в недра воды и газа, поддерживается давление в продуктивных горизонтах. Это в свою очередь позволяет получать больше нефти, чем если бы подобные интервенции не проводились.

C 2023 года поддерживать добычу на АЧГ будет и новая платформа – «Азери Центрально-Восточная» (ACE). Партнеры согласились, что для дальнейшего развития АЧГ требуются новые инвестиции и в 2019 году санкционировали проект АСЕ, стоимостью 6 млрд долларов США.

Когда новая платформа выйдет на предполагаемое плато, на ее долю будет приходиться порядка одной шестой добычи всего лицензионного блока (в рамках ACE ожидается полка добычи в 100 тыс. баррелей в день).

Будущее покажет, есть ли необходимость в строительстве еще одной платформы, или создании подводных центров добычи на АЧГ. Возможно, здесь могут быть внедрены какие-то более новаторские решения, которые находятся только в разработке. Не случайно на подписании обновленного контракта в сентябре 2017 года была озвучена цифра в 40 млрд долларов, которая может быть инвестирована в АЧГ в последующие три декады.

А пока оператор проекта британская BP завершила масштабные сейсморазведочные работы на площади, к которым были привлечены помимо трех сейсмических кораблей и роботы - беспилотное надводное судно (USV) и мини-дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV).

Собранный материал позволит лучше понять коллектор АЧГ и максимально повысить эффективность добычи за счет ее оптимизации и выбора лучшего режима закачки воды в пласт.

Как известно, под нефтяными залежами АЧГ есть и запасы природного газа. Предстоит оценить их коммерческую привлекательность.

Созданная в море инфраструктура для АЧГ, платформы, технологически установки для сбора и первичной переработки, линии доставки на берег могут стать поддержкой для других морских проектов в будущем. Например, разработки месторождения «Карабах». Возможности АЧГ также могут быть использованы при разработке совместного азербайджано-туркменского проекта «Достлуг».

Следом за первым контрактом в азербайджанском секторе Каспия последовали и другие. Одни были успешные, например «Шахдениз», для которого этот год юбилейный – отмечается 25-летие со дня подписания соглашения по нему. И этот успех наращивается с вводом в строй новых скважин и ростом добычи газа и конденсата с месторождения. Благодаря этому Азербайджан превратился в экспортера газа, а созданная газотранспортная инфраструктура позволила продавать это топливо не только в регионе – Грузии и Турции, но и выйти на Южно-Европейские рынки.

Были и проекты, которые принесли разочарование, что, впрочем, обычная ситуация там, где речь идет о разведке. Но АЧГ и газоконденсатное месторождение «Шахдениз» будут активными до середины века. Их оператор BP ведет разведку и оценку сразу на нескольких других площадях в азербайджанской части Каспия. По мнению многих аналитиков, в том числе из Rystad Energy и Wood Mackenzie, Азербайджан - ключевой элемент в бизнес-портфеле BP, и компания продолжит как развитие действующих проектов, так и заниматься разведкой на свежих площадях.