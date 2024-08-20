Снижение спроса на газ в Европе заставило Норвегию продавать СПГ в КНР со скидкой

Целенаправленное ограничение потребления природного газа в Европе заставило ближайшего к ней крупного производителя и союзника - Норвегию - искать для своей продукции новые, логистически неудобные рынки.

Целенаправленное ограничение потребления природного газа в Европе заставило ближайшего к ней крупного производителя и союзника - Норвегию - искать для своей продукции новые, логистически неудобные рынки.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствует китайская внешнеторговая статистика.

Сообщается, что чтобы разместить свои объемы на удаленном рынке КНР, норвежским поставщикам пришлось пойти на 10-процентный дисконт по отношению к спотовым котировкам. Ранее в этом десятилетии Осло не поставляло газ Пекину, последние отгрузки СПГ были весной 2019 года.

Как сообщается в сводке Главного таможенного управления КНР, в июне Норвегия поставила в Китай партию СПГ по $400 за тысячу кубометров.

При этом средняя цена импорта СПГ за июнь 2024 года сложилась на уровне $427, а региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $450.