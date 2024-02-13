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СМИ: Половина танкеров прекратила перевозку российской нефти из-за санкций

СМИ: Половина танкеров прекратила перевозку российской нефти из-за санкций Из 50 танкеров, которые попали под санкции США с октября 2023 года, около половины прекратили транспортировку нефти из России.
Энергетика
13 февраля 2024 г. 10:39
СМИ: Половина танкеров прекратила перевозку российской нефти из-за санкций

Из 50 танкеров, которые попали под санкции США с октября 2023 года, около половины прекратили транспортировку нефти из России.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после введения ограничений "груз забрали 18 танкеров, из которых девять были челночными". Еще столько же получали топливо в привычном режиме. Еще семь танкеров простаивали до их включения в санкционный список, а 21 судно не загружало топливо.

Минфин США сообщал, что ограничения "достигают обеих целей": лишение России прибыли от продажи топлива и влияние на стабильность энергетических рынков.

В декабре 2023 года США и другие страны G7 объявили об ужесточении мер по контролю за соблюдением ценового потолка на российскую нефть (60 долларов за баррель). Ужесточение санкций сопровождается введением ограничений в отношении судоходных компаний, перевозящих сырье из России.

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