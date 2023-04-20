Сиярто: Венгрия заинтересована в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана

Мы заинтересованы в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана по интерконнектору между Сербией и Болгарией после завершения его строительства.
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Венгерский министр добавил, что Евросоюз должен предоставить финансовые ресурсы для строительства инфраструктуры в Юго-Восточной Европе.
Министры в ходе встречи также подписал два документа.
"Первое соглашение касается строительства газопровода Венгрия-Сербия, что позволит обеспечить большую безопасность поставок сырой нефти. Второй проект связан с созданием совместного предприятия, принадлежащего "Сербиягазу" и венгерской компании "МВМ", - сказала Джедович.
По ее словам, строительство газопровода Сербия-Болгария создает возможность получить доступ к альтернативным источникам энергии.
"Строительством газопровода "Балканский поток" Сербия позиционирует себя как важная транзитная страна, а благодаря строительству интерконнектора Сербия-Болгария у нас появятся дополнительные мощности, а также доступ к альтернативным источникам энергоносителей", - заявила сербский министр.