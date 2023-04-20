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Сиярто: Венгрия заинтересована в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана

Сиярто: Венгрия заинтересована в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана Мы заинтересованы в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана по интерконнектору между Сербией и Болгарией после завершения его строительства.
Энергетика
20 апреля 2023 г. 23:51
Сиярто: Венгрия заинтересована в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана

Мы заинтересованы в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана по интерконнектору между Сербией и Болгарией после завершения его строительства.

Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто по итогам встречи с министром горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович в Будапеште.

Венгерский министр добавил, что Евросоюз должен предоставить финансовые ресурсы для строительства инфраструктуры в Юго-Восточной Европе.

Министры в ходе встречи также подписал два документа.

"Первое соглашение касается строительства газопровода Венгрия-Сербия, что позволит обеспечить большую безопасность поставок сырой нефти. Второй проект связан с созданием совместного предприятия, принадлежащего "Сербиягазу" и венгерской компании "МВМ", - сказала Джедович.

По ее словам, строительство газопровода Сербия-Болгария создает возможность получить доступ к альтернативным источникам энергии.

"Строительством газопровода "Балканский поток" Сербия позиционирует себя как важная транзитная страна, а благодаря строительству интерконнектора Сербия-Болгария у нас появятся дополнительные мощности, а также доступ к альтернативным источникам энергоносителей", - заявила сербский министр.

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