Сийярто: Проект Black Sea Energy быстро продвигается к практической реализации

Энергооператоры Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии в скором времени планируют подписать обновленное соглашение о партнерстве в области “зеленой” энергии.

Энергооператоры Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии в скором времени планируют подписать обновленное соглашение о партнерстве в области “зеленой” энергии.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач в соцсети X со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Ковач сообщил, что в Бухаресте открылась 8-ая встреча по проекту "Черноморский подводный кабель" (Black Sea Energy) на уровне министров четырех стран.

"Министр Сийярто заявил, что проект, позволяющий в будущем импортировать зеленую электроэнергию из Азербайджана и Грузии в Венгрию и Румынию, приближается к своей практической реализации. Во время встречи в Бухаресте, посвященной венгерско-азербайджано-грузино-румынскому партнерству в области зеленой энергетики, министр подчеркнул важность энергетической безопасности как ключевого элемента национальной безопасности в эти сложные времена”, - написал Ковач.

Кроме того, отметил он, Сийярто изложил энергетическую стратегию Венгрии, которая зиждется на четырех столпах: расширение ядерных мощностей за счет строительства двух новых реакторов на АЭС "Пакш", значительное увеличение мощностей солнечной энергетики, поиск сотрудничества с надежными поставщиками энергии и включение новых маршрутов поставок.

“Министр выделил проект зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Грузия-Европа через Черное море" в качестве яркого примера, который представит новые источники энергии из Грузии и Азербайджана, повышая устойчивость Венгрии в энергопотреблении. Сийярто также отметил, что проект быстро продвигается, а электроэнергетические компании стран-участниц создают совместное предприятие и планируют вскоре подписать измененное соглашение о партнерстве в области зеленой энергии”, - говорится в публикации.

Глава МИД Венгрии также выразил надежду, что ЕС окажет финансовую поддержку развитию инфраструктуры, необходимой для данного проекта, указав на то, что “успех подобных проектов часто зависит от финансирования”. Сийярто также отметил, что подводный кабель протяженностью 1100 км "установит рекорд по длине и облегчит импорт зеленой электроэнергии после завершения".

Азербайджан на 8-ой министерской встрече в Бухаресте представляет министр энергетики Пярвиз Шахбазов

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км.

В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании СП в рамках реализации Black Sea Energy.

Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.