Швейцарский банк UBS повысил прогноз цен на нефть

Швейцарский инвестиционный банк UBS улучшил прогнозы по ценам на нефть марки Brent на 2021 год

Швейцарский инвестиционный банк UBS улучшил прогнозы по ценам на нефть марки Brent на 2021 год.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, в этом году нефть может составить 67,5 долларов США за баррель. Предыдущий прогноз был равен 65,8 долларов США.

Ожидания на следующий год также пересмотрены - с 62 до 68,5 долларов США. А вот на более поздний период (2023-2025 годы) прогноз остался без изменений и составляет 60-80 долларов США.

Аналитики UBS ждут замедления спроса на нефть после постпандемийного восстановления глобальной экономики.