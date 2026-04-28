Шуле Кылыч: ЕБРР готов профинансировать "зеленые проекты" в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

В условиях глобального энергоперехода Азербайджан и страны Южного Кавказа проходят путь масштабной трансформации - от амбициозных планов к реализации крупнейших проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Ключевым катализатором этих изменений выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), обеспечивающий не только финансирование, но и внедрение рыночных механизмов в энергетический сектор региона.

Сегодня повестка сотрудничества выходит на новый уровень: от строительства ветряных и солнечных станций до создания трансграничных "зеленых коридоров", интеграции систем накопления энергии и развития водородных технологий.

О приоритетах банка в регионе на ближайшие пять лет, условиях финансирования расширения Южного газового коридора и поддержке частного сектора в рамках "зеленой повестки" в эксклюзивном интервью Report рассказала региональный директор и глава отдела энергетики Евразии ЕБРР Шуле Топчу Кылыч.

Представляем интервью читателям:

- Г-жа Кылыч, как вы оцениваете текущий прогресс энергетического перехода в Азербайджане и регионе Южного Кавказа? Какие направления сотрудничества с ЕБРР вы считаете приоритетными на ближайшие 3-5 лет?

- Азербайджан и регион в целом достигли значительного прогресса. В последние годы мы наблюдаем, как риторика энергетического перехода сменилась с амбициозных планов на конкретные действия, и мы гордимся тем, что сыграли в этом важную роль. За последние пять лет ЕБРР был единственным международным финансовым институтом (МФИ), участвовавшим во всех проектах по строительству промышленных объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране. За этот период мы профинансировали более 1,2 ГВт мощностей солнечной и ветровой энергетики.

Сейчас важно не просто масштабировать этот переход, но и делать это так, чтобы энергосистема оставалась надежной, конкурентоспособной и доступной. Поэтому, наряду с финансированием новых мощностей, мы работаем с Министерством энергетики в рамках технического сотрудничества над стратегической "дорожной картой". Она призвана направлять этот переход, снижать выбросы и повышать энергоэффективность, обеспечивая при этом готовность энергосети к балансировке будущего спроса и предложения.

Мы активно поддерживаем низкоуглеродную стратегию Азербайджана, направленную на сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году, согласовывая нашу работу со стратегией "Азербайджан 2030" по обеспечению зеленого роста.

- Планирует ли ЕБРР расширять финансирование новых мощностей ВИЭ в Азербайджане и Центральной Азии? Рассматривается ли создание региональных энергетических кластеров или трансграничных "зеленых" коридоров как приоритетное направление сотрудничества?

- Да, расширение финансирования ВИЭ в Азербайджане и Центральной Азии остается одним из главных приоритетов ЕБРР. По всей Центральной Азии наша стратегия и направление схожи: масштабирование генерации чистой энергии и "зеленый" переход, а также содействие инвестициям и политический диалог, направленный на укрепление и расширение сетевых соединений.

Мы внимательно следим за развитием "зеленых коридоров" и готовы поддержать структурирование и финансирование таких проектов. Огромное преимущество ЕБРР заключается в том, что мы активно поддерживаем развитие ВИЭ и энергетической инфраструктуры во всех странах Центральной Азии. Таким образом, мы обладаем всеми возможностями для взаимодействия на трансграничном уровне: поддерживаем подготовку проектов силами наших специалистов на местах, помогаем мобилизовать частный капитал вместе с международными партнерами и финансируем устойчивую инфраструктуру, направленную на дальнейшую региональную интеграцию.

Один из актуальных примеров - наша работа с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном по проекту Камбар-Атинской ГЭС-1. Совместно с Европейским союзом и Европейским инвестиционным банком мы готовимся выделить до 1,5 млрд долларов США для добавления в регион в общей сложности 1,9 ГВт мощностей возобновляемой энергии в тесной координации со Всемирным банком.

Также стоит пояснить, что "зеленые коридоры" означают на практике. Они не ограничиваются одним типом активов - речь идет о более чистой и бесперебойной связности, объединяющей мультимодальные виды транспорта (железная дорога - порт - море - автодорога) и различных участников, а также практические меры по энергопереходу вдоль этого маршрута.

Хорошей иллюстрацией является наше исследование контрейлерных перевозок с грузинскими и азербайджанскими железными дорогами. В случае реализации этот проект позволит перевести грузовики на железнодорожные платформы между Батуми и Баку, что снизит заторы на дорогах и уровень выбросов вдоль Среднего коридора.

Мы внимательно следим за этими процессами и при наличии сильной поддержки со стороны заинтересованных сторон готовы поддерживать реализуемые трансграничные проекты.

- При каких конкретных условиях ЕБРР рассмотрит возможность финансирования проектов, связанных с расширением Южного газового коридора или модернизацией газовой инфраструктуры в Азербайджане? Будет ли это ограничиваться проектами по повышению энергоэффективности и снижению выбросов, или может включать расширение мощностей?

- ЕБРР, в принципе, мог бы рассмотреть вопрос финансирования расширения Южного газового коридора только при соблюдении четкого набора условий.

Во-первых, расширение должно соответствовать принципам Парижского соглашения - это обязательное условие для всех проектов ЕБРР.

Во-вторых, проект должен ускорять декарбонизацию и минимизировать риски углеродной зависимости, в том числе путем адаптации инфраструктуры к транспортировке низкоуглеродных газов в будущем.

В-третьих, проект должен приносить явную положительную пользу странам операций ЕБРР, что на практике, скорее всего, будет означать значительный отбор газа в странах Балканского полуострова.

И последнее по порядку, но не по значению: абсолютно жизненно важной будет решительная поддержка со стороны ЕС и его государств-членов.

- В 2024-2025 годах в Азербайджане при поддержке ЕБРР прошли первые аукционы по солнечной энергии. Планирует ли банк поддерживать новые тендеры в 2026 году? Какие технологии - солнце, ветер (включая офшорный) или малая гидроэнергетика - могут стать приоритетными?

- Мы рады, что поддержали первый в истории Азербайджана аукцион по возобновляемым источникам энергии. Это была очень важная веха, показавшая, что конкурентный и прозрачный тендер может обеспечить крайне выгодные тарифы в стране. Это также дало четкий сигнал потенциальным инвесторам о готовности Азербайджана масштабировать чистую энергию через рыночные механизмы.

Заглядывая вперед, Азербайджан обладает потенциалом для увеличения мощностей ВИЭ за счет солнца, наземного и морского (офшорного) ветра. Однако важно развивать это параллельно с необходимой инфраструктурой, включая сети электропередачи, региональные интерконнекторы и решения для хранения энергии, включая "зеленый водород".

Как ЕБРР, мы готовы и надеемся продолжить поддержку правительства в проведении будущих тендеров по ВИЭ, способствуя реализации стратегии "Азербайджан 2030" и достижению цели по сокращению выбросов на 40% к 2050 году.

Что касается технологий, то правильное сочетание будет зависеть от потребностей системы и того, что может быть реализовано в промышленных масштабах. Солнечная и ветровая энергия (включая офшорную) - ключевые направления, которые станут еще более эффективными, если рассматривать их вместе с инфраструктурой хранения и передачи. Гидроэнергетика также может играть роль там, где это экономически обосновано и экологически устойчиво.

Главная задача - формирование устойчивого и инвестиционно привлекательного портфеля проектов, способного привлечь частный капитал и обеспечить надежность энергосистемы. ЕБРР готов и далее поддерживать Азербайджан в формировании оптимального энергетического баланса и мобилизации финансирования.

- По мере роста доли ветровой и солнечной генерации всё более критичным становится вопрос балансирования энергосистемы. Планирует ли ЕБРР финансировать промышленные системы накопления энергии (BESS) в Азербайджан? Рассматриваются ли гибридные модели "ВИЭ + хранение" в качестве приоритетного направления?

- Да, у ЕБРР уже накоплен значительный опыт финансирования систем накопления энергии на различных рынках, как в формате отдельных проектов BESS, так и решений, интегрированных с объектами ВИЭ.

По мере роста доли ветровой и солнечной генерации системы хранения энергии становятся естественным инструментом для сглаживания прерывистости выработки и обеспечения балансировки энергосистемы. В этой связи мы заинтересованы в изучении возможностей финансирования подобных проектов в Азербайджане.

- Азербайджан активно продвигает концепцию экспорта "зеленой энергии" и изучает перспективы производства "зеленого водорода". Готов ли ЕБРР финансировать пилотные проекты по установке электролизеров и развитию водородной инфраструктуры, или на данном этапе банк сосредоточен преимущественно на генерации ВИЭ и интеграции сетей?

- Интерес Азербайджана к "зеленому водороду" и экспорту чистой энергии своевременен. Мы уже некоторое время поддерживаем подготовительную работу в этом направлении. В частности, мы работали с властями над Национальным стратегическим видением по водороду, который был представлен на COP29. Вместе с нашими азербайджанскими партнерами мы сейчас изучаем способы поддержки его реализации.

Однако на данном этапе в центре внимания наших инвестиций по-прежнему находятся фундаментальные факторы, которые имеют ключевое значение для обеспечения перспективности развития "зеленого водорода" - наращивание объемов производства энергии из возобновляемых источников при одновременном укреплении и расширении энергосистемы.

Тем не менее, ЕБРР имеет проверенный опыт поддержки пилотных проектов по "зеленому водороду" в других странах, включая успешные примеры в Египте и Узбекистане. Мы будем рады рассмотреть аналогичные возможности в Азербайджане в ближайшем будущем.

- В конце 2025 года ЕБРР выделил 100 млн долларов США на реализацию программы Green Economy Financing Facility (GEFF) в Азербайджане. Как эти средства помогут малым и средним предприятиям (МСП) стать частью "зеленой" цепочки поставок?

- Программа GEFF - это пятилетняя инициатива, реализуемая через отобранные финансовые институты-партнеры. Они будут предоставлять кредиты частным заемщикам для инвестиций в энергоэффективность, ВИЭ, ресурсосбережение, экономику замкнутого цикла и устойчивость к изменению климата.

Для МСП это означает доступ к финансированию через местные банки для проведения модернизации. Например, это может быть обновление оборудования и повышение эффективности, что поможет им стать полноценными участниками цепочки поставок в секторе возобновляемой энергетики.