Шипати: TAP и месторождение "Сакарья" - дополнительные возможности для Европы

Активация проекта TAP и последние открытия в газовом месторождении "Сакарья" создают дополнительные возможности для диверсификации газовых источников и маршрутов на европейские рынки

"Руководство Евросоюза (ЕС) должно знать, что с завершением "Южного газового коридора" (SGC) и началом работы Трансадриатического трубопровода (TAP) неизбежна важность Турции для энергетической безопасности Европы".

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Турция, которая объединяет энергетическую инфраструктуру, также становится новым рынком торговли газом в рамках Istanbul Benchmark. Ожидается, что в 2021 году в Турции будет создан и запущен фьючерсный рынок природного газа. Благодаря намерению максимально удовлетворить спрос Европы на газ, Турция стала гарантом снижения зависимости европейских стран от российского газа на европейских энергорынках", - говорится в сообщении.

Долгосрочная энергетическая стратегия Турции основана на четырех столпах: диверсификация маршрута и источников импорта нефти и природного газа, увеличение соотношения возобновляемых и местных источников энергии, повышение энергоэффективности и добавление ядерной энергии в структуру энергоснабжения Турции. Благодаря широкому распространению в связи с этим LNG на турецком энергорынке, стране удалось сократить долю России в общем импорте газа. Если раньше экспорт российского природного газа в Турцию составлял 52%, то в прошлом году этот показатель снизился до 33%.

Исполнительный директор ТАР Лука Шипати полагает, что с точки зрения безопасности газоснабжения активация проекта TAP и последние открытия в газовом месторождении "Сакарья" создают дополнительные возможности для диверсификации газовых источников и маршрутов на европейские рынки.

Турция, расширив возможности для импорта, транспортировки, хранения и экспорта природного газа, превратилась в бесспорный и незаменимый хаб, привлекающий спрос на природный газ в регионе, где она расположена. Турция реализует стратегию Turkey for Energy, целью которой является устранение потенциальных негативных последствий использования зависимости на глобальном энергетическом рынке для развития мощного и устойчивого энергоснабжения и безопасности энергетических цен. Эта стратегия предполагает вступление в новый этап отношений между Турцией и ЕС в начале 2021 года, т.к. ее основной целью является обеспечение безопасности энергоснабжения и цен в Турции и Европе за счет упрочнения целостности национальной и глобальной сетей.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).