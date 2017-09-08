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    Шахмар Мовсумов обсудил с главой ЕБРР проект Южного газового коридора

    На встрече была также обсуждена деятельность в Азербайджане по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности© Report

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча между исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмаром Мовсумовым и делегацией, возглавляемой президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

    Как сообщили Report из Фонда, на встрече были обсуждены проект Южного газового коридора, Фонд акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в который инвестировал и ГНФАР, деятельность в Азербайджане по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности, работа, проделанная в направлении отчетности.

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