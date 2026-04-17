Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что ускоренный энергетический переход без должной подготовки может создавать риски для глобальной энергобезопасности.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом он заявил на панельной сессии по энергетике в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, мировая экономика по-прежнему примерно на 80% зависит от углеводородов, и эта структура существенно не изменилась.

"Глобальный спрос на энергию растет примерно на 3,5% ежегодно, и нам требуется все больше ресурсов. При этом развитие возобновляемых источников энергии не замещает углеводороды, а лишь дополняет общий энергетический баланс", - отметил министр.

По его словам, сектор ВИЭ в последние годы активно развивается и демонстрирует рост: в прошлом году он составил около 15,5%, но этот рост не замещает объемы углеводородов.

"То есть это не замещение - это скорее дополнение к тому уровню энергии, который необходим для динамичного развития мировой экономики в будущем", - подчеркнул министр.

Шахбазов отметил, что недостаточно продуманные решения в рамках энергетического перехода могут приводить к негативным последствиям.

"Энергетический переход происходит, но он должен быть разумным. На мой взгляд, недостаточно продуманные решения в рамках энергоперехода иногда создают проблемы. Например, когда недоинвестируется развитие углеводородного сектора. В конечном итоге мы приходим к вопросу энергетической безопасности. Необходимо учитывать все виды энергии, поскольку другого пути нет", - добавил Шахбазов.

По его словам, более взвешенный подход к энергопереходу способен повысить уровень энергетической независимости стран. "И чем более продуманно осуществляется энергетический переход, тем больше независимости получают страны в плане энергоснабжения, поскольку это формирует их независимость", - подчеркнул он.