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Сербия закупит у Азербайджана 2600 МВтч электроэнергии

Сербия закупит у Азербайджана 2600 МВтч электроэнергии Государственная энергетическая компания Сербии закупит у Азербайджана 2600 МВтч электроэнергии.
Энергетика
16 сентября 2022 г. 17:56
Сербия закупит у Азербайджана 2600 МВтч электроэнергии

Государственная энергетическая компания Сербии закупит у Азербайджана 2600 МВтч электроэнергии.

Как передает Report, об этом сказала Reuters заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

По ее словам, страна обсуждает с Турцией передачу этой электроэнергии.

Помимо этого, сербы ведут переговоры о дополнительном импорте электроэнергии из Венгрии.

Она отметила, что в целом Сербия планирует потратить 3 миллиарда евро (2,99 миллиарда долларов) или 4,5% своего годового валового внутреннего продукта (ВВП) на импорт электроэнергии, газа и мазута в период с октября по март, чтобы покрыть растущие расходы на электроэнергию и отопление.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году. По его словам, финансы страны достаточно устойчивы, чтобы обеспечить альтернативы российским энергоносителям и справиться с нехваткой поставок, ожидаемой в ближайшие месяцы.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Azərbaycandan elektrik enerjisi alacaq
Версия на английском языке Serbia to buy 2,600 MWh of electricity from Azerbaijan

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