​Сербия заинтересована в присоединения к TAP и TANAP в качестве транзитной страны

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Прокладка газопровода в Болгарию начнется в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на energyworldmagazine, об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Александр Антич.

По его словам, для строительства газопровода Сербия пытается использовать все источники, в особенности, европейские фонды.

"Строительство интерконнектора между Болгарией и Сербией и подключение его к газопроводу из Азербайджана является приоритетом для нас. Это позволит Сербии в 2016 году присоединиться к проектам Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского газопровода (TANAP)".

А.Антич подчеркнул, что Сербия заинтересована в подключении к "Турецкому потоку", что поможет обеспечить диверсификацию поставок: "Что касается "Турецкого потока", серьезные переговоры о финансировании проекта не проводились. Целью Сербии является присоединение к этим энергопроектам в качестве транзитной страны согласно условиям Третьего энергопакета Евросоюза".

На вопрос журналистов о том, что Сербия отвернулась от России и обратилась к США в вопросе энергетических проектов, А.Антич заметил, что правительство страны пошло на ответственный и патриотичный шаг: "Сербия всегда "играет с открытыми картами", потому что хочет обеспечить диверсификацию источников и маршрутов природного газа".

Напомним, что два дня назад премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова уменьшить газовую зависимость от России и присоединится к поддерживаемому США проекту строительства трубопровода из Азербайджана.