Сербия с декабря будет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России

Сербия с 1 декабря будет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России.

Сербия с 1 декабря будет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор сербской госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.

По его словам, стороны об этом уже договорились.

В настоящее время Россия - единственная страна, которая экспортирует природный газ с Сербию. Стороны подписали договоры о предоставлении республике порядка 2,2 млрд кубометров в год (62% годовых потребностей Сербии в газе). Кроме того, Сербия планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что республика планирует строительство нефтепровода-ответвления от "Дружбы".