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Сербия недовольна предложенной Россией ценой на природный газ

Сербия недовольна предложенной Россией ценой на природный газ Россия предложила своему главному союзнику на Балканах — Республике Сербии — формулу расчета стоимости газа, по которой цена на энергоноситель вырастет втрое и составит 790 долларов США за тыс. кубометров.
Энергетика
18 октября 2021 г. 14:02
Сербия недовольна предложенной Россией ценой на природный газ

Россия предложила своему главному союзнику на Балканах — Республике Сербии — формулу расчета стоимости газа, по которой цена на энергоноситель вырастет втрое и составит 790 долларов США за тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом сказал президент страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Сербия и РФ в настоящее время ведут переговоры о заключении нового долгосрочного газового контракта. Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство предложенной «Газпромом» ценой на природный газ.

«Впервые я скажу о том, что нам предложили россияне. Я сказал, что мы не можем за это платить. Россияне сказали, чтобы цену рассчитать на 70% по биржевой стоимости и на 30% по нефтяной формуле, то есть 790 долларов США вместо 270 долларов США, которые мы сейчас платим по [полностью] нефтяной формуле», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия предлагает, чтобы цена рассчитывалась на 70% по нефтяной формуле и на 30% по биржевой стоимости.

«Это будет 510 долларов США, но мы не можем и за это заплатить. Я попрошу, чтобы цена оставалась полностью по нефтяной формуле по крайней мере до конца отопительного сезона», — сказал он.

Нынешний договор, по которому Белград получает от Москвы газ по 270 долларов США за тысячу кубометров, действует до конца текущего года.

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