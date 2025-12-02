Сербия не получила от США спецлицензию для продолжения работы NIS

Сербия не получила от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC - подразделение Министерства финансов США) специальную лицензию, позволяющую попавшей под американские санкции компании NIS (входит в "Газпром нефть"), продолжить свою работу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"У нас нет хороших вестей, мы не получили положительного решения от США по поводу NIS", - сказал Вучич по итогам встречи с чиновниками, отвечающими за энергобезопасность страны.

Президент также отметил, что Сербия приняла решение о полной остановке НПЗ в городе Панчево. По его словам, компания NIS, которой принадлежит завод, должна самостоятельно определить конкретные сроки прекращения его работы.

С 25 ноября НПЗ NIS в Панчево перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

Спикер Национального собрания Ана Брнабич заявлял, что сербский парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем NIS.

Мощность НПЗ NIS составляет 4,8 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает примерно 80% потребностей Сербии в бензине и дизельном топливе и более 90% - в авиационном керосине и мазуте

Министерство финансов США впервые ввело санкции против Газпром нефти и ее дочерних иностранных структур 10 января, предоставив компании 45 дней на выход из акционерного состава сербской компании NIS. Введение санкций неоднократно откладывали, однако они вступили в силу в октябре этого года.