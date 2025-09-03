Сегодня в трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении
Энергетика
- 03 сентября, 2025
- 09:27
Сегодня в Сабунчинском, Бинагадинском и Наримановском районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".
Подача газа в указанные районы будет частично ограничена сегодня с 10:00 ввиду ремотных работ.
