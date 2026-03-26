Сегодня в Сумгайыте у 14 тысяч абонентов отключат подачу газа

В Сумгайыте временно будет приостановлено газоснабжение у 14 тысяч абонентов.

Как сообщили местному бюро Report в Сумгайытском газоэксплуатационном участке ПО "Азеригаз", 26 марта 2026 года на газопроводе среднего давления диаметром PE-250 мм, обеспечивающем подачу газа в поселок Химиков, Хазарские сады, 22-й микрорайон, 26-й микрорайон, поселки Новый коттедж и Старый коттедж, была обнаружена утечка газа.

В связи с проведением срочных ремонтно-восстановительных работ по устранению утечки и предотвращению аварийной ситуации 26 марта с 10:00 и до завершения работ в указанных районах будет временно прекращена подача газа 14 тысячам абонентов.

Кроме того, перебои в газоснабжении на период ремонта затронут и жителей территории Сумгайытского бульвара.

После завершения ремонтных работ подача газа будет восстановлена поэтапно.