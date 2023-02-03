Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Консультативного совета ЮГК будет транслироваться в прямом эфире

Сегодня в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоятся 9-е заседание министров и впервые в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике 1-е заседание министров.
Как сообщает Report, на заседании примет участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Планируется выступление главы государства.
Выступление будет транслироваться в прямом эфире на аккаунтах президента Азербайджана в социальных сетях
В Баку также состоится первое заседание руководящего комитета по реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".
Напомним, что на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку ожидается участие международных энергетических компаний и финансовых институтов.