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Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Консультативного совета ЮГК будет транслироваться в прямом эфире

Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Консультативного совета ЮГК будет транслироваться в прямом эфире Сегодня в Баку состоится первое заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 08:55
Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Консультативного совета ЮГК будет транслироваться в прямом эфире

Сегодня в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоятся 9-е заседание министров и впервые в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике 1-е заседание министров.

Как сообщает Report, на заседании примет участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Планируется выступление главы государства.

Выступление будет транслироваться в прямом эфире на аккаунтах президента Азербайджана в социальных сетях Youtube и Facebook.

В Баку также состоится первое заседание руководящего комитета по реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".

Напомним, что на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку ожидается участие международных энергетических компаний и финансовых институтов.

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