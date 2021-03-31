О нас
Report Georgia
Аудио новости

SaxoBank прогнозирует Brent по 68 долларов к концу июня

SaxoBank прогнозирует Brent по 68 долларов к концу июня Оле Хансен: в ближайшие месяцы нефть будет расти на фоне увеличения спроса и сдерживания добычи в рамках сделки ОПЕК+
Энергетика
31 марта 2021 г. 14:25
SaxoBank прогнозирует Brent по 68 долларов к концу июня

К концу июня цена нефти Brent может остановиться на уровне 68 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ngv, такой прогноз дает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Он отмечает, что во II квартале этого года сырьевой сектор будет расти.

Хансен считает, что в ближайшие месяцы нефть будет расти на фоне увеличения спроса и сдерживания добычи в рамках сделки ОПЕК+. Эта стратегия будет успешной до тех пор, пока мировой спрос на топливо не восстановится на 5,4 млн баррелей в сутки, а рост предложения в странах, не входящих в ОПЕК, останется сдержанным и составит менее 1 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 14.07 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% — до 63,83 доллара США, майских — на 0,45%, до 63,85 доллара США за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,51% — до 60,24 доллара США за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%, а во вторник нефть подешевела на 1,3-1,6%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года
31 марта 2021 г. 11:23
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
Военнослужащий Азербайджанской армии скончался
30 марта 2021 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Центра DOST № 4
30 марта 2021 г. 16:00
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
30 марта 2021 г. 15:28
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi