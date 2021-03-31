SaxoBank прогнозирует Brent по 68 долларов к концу июня

Оле Хансен: в ближайшие месяцы нефть будет расти на фоне увеличения спроса и сдерживания добычи в рамках сделки ОПЕК+

К концу июня цена нефти Brent может остановиться на уровне 68 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ngv, такой прогноз дает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Он отмечает, что во II квартале этого года сырьевой сектор будет расти.

Хансен считает, что в ближайшие месяцы нефть будет расти на фоне увеличения спроса и сдерживания добычи в рамках сделки ОПЕК+. Эта стратегия будет успешной до тех пор, пока мировой спрос на топливо не восстановится на 5,4 млн баррелей в сутки, а рост предложения в странах, не входящих в ОПЕК, останется сдержанным и составит менее 1 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 14.07 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% — до 63,83 доллара США, майских — на 0,45%, до 63,85 доллара США за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,51% — до 60,24 доллара США за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%, а во вторник нефть подешевела на 1,3-1,6%.