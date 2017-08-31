Saxo Bank: Риск снижения цен на нефть высок - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Риск снижения цен на нефть высок.

Об этом Report сообщил специалист отдела валютных стратегий Saxo Bank Джон Харди (John Hardy), отвечая на вопрос, связанный с ценами на нефть на конец этого года и 2018 год.

По мнению аналитика, в июле была обнародована различная информация о глобальных запасах нефти и добыче нефти. В результате удалось сохранить цену на нефть марки WTI на уровне 48,5 доллара/баррель. В августе верхний предел диапазона купли-продажи и нижний предел 50-дневной скользящей средней сузился до 48,5 долларов/баррель. Наряду с этим, премия за риск продемонстрировала тенденцию к уменьшению.

"Рост цен увеличит вероятность того, что рынок превысит уровень 50 долларов/баррель. А это, в свою очередь, вызовет усиление активности хеджирования у американского производителя. Риск падения цен в результате резкого снижения максимально длинных позиций, зарегистрированных на инвестиционных фондах после 14 марта, может создать 4-ю волну продаж" - отметил Дж.Харди.

Харди сообщил, что также необходимо принимать во внимание сезонное поведение рынка, когда на первой неделе сентября обычно наблюдается пик, после чего начинается период снижения спроса.