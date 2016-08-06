​Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии

Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия на фоне конкуренции за азиатский рынок с Россией, Ираном и Ираком на прошлой неделе снизила цены в диапазоне от $0,7 до 1,3 за баррель в зависимости от сорта нефти.

Как передает Report, об этом сообщили The Wall Street Journal источники в отрасли.

"Это снижение было сделано для того, чтобы укрепить конкурентоспособность Саудовской Аравии относительно других игроков с Ближнего Востока и Европы на азиатском рынке", - сказал осведомленный источник.

Во втором квартале Саудовская Аравия уступила лидерство Ираку по объемам поставок нефти в Индию, который продал в эту страну 11 млн тонн нефти - на 1 млн тонн больше, чем королевство, отмечает издание.

В Китае Саудовская Аравия конкурирует преимущественно с Россией, которая по данным китайского таможни, в июне экспортировала в эту страну на 9% больше нефти, чем за аналогичный период пошлого года - до 4 млн тонн. Между тем саудовский экспорт в этом месяце упал на 14% - до 4,6 млн тонн нефти.

По данным консалтинговой компании JBC, совокупный экспорт Ирана в Китай, Японию и Южную Корею в первом полугодии 2016 года увеличился на 29% год к году - до 1,4 млн баррелей в сутки. Иранские поставки нефти в Индию во втором квартале этого года достигли 5 млн тонн, в то время как в 2015 году средний объем экспорта в квартал составлял 2,3 млн тонн нефти.