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    Саудовская Аравия рассчитывает на присоединение России к сделке ОПЕК

    Источники агентства также узнали о предстоящем участии в переговорах Азербайджана и Мексики

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия ожидает, что Россия присоединится к договоренности ОПЕК по ограничению добычи нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия примет участие в консультациях с ОПЕК 28 ноября. Источники агентства также узнали о предстоящем участии в переговорах Азербайджана и Мексики.

    По словам другого источника, Россия и другие не входящие в ОПЕК страны надеются получить больше деталей, прежде чем давать какие-либо обещания.

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