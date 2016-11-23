Саудовская Аравия рассчитывает на присоединение России к сделке ОПЕК

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия ожидает, что Россия присоединится к договоренности ОПЕК по ограничению добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия примет участие в консультациях с ОПЕК 28 ноября. Источники агентства также узнали о предстоящем участии в переговорах Азербайджана и Мексики.

По словам другого источника, Россия и другие не входящие в ОПЕК страны надеются получить больше деталей, прежде чем давать какие-либо обещания.