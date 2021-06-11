Саудовская Аравия поставит нефть покупателям в Азии в полном объеме

В апреле ОПЕК+ согласилась постепенно увеличить поставки на мировые рынки в период с мая по июль

Саудовская Аравия в июле поставит своим азиатским покупателям сырую нефть в полном объеме.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять отраслевых источников.

В апреле ОПЕК+ согласилась постепенно увеличить поставки на мировые рынки в период с мая по июль. Это решение было подтверждено на июньском министерском саммите группы.

Госнефтекомпания Saudi Aramco не предоставила агентству Reuters комментарии по этому вопросу.

Как отмечалось ранее, Saudi Aramco повысила июльские официальные отпускные цены (OSP) на почти все сорта своей нефти для клиентов в Азии.