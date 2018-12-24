Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, саудовская сторона поставила 6,56 млн тонн нефти, в то время как поставки России составили 6,55 млн тонн. При этом поставки Саудовской Аравии удвоились по сравнению с прошлым годом, а аналогичные показатели России увеличились на 30%.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости