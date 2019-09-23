WSJ: Саудовская Аравия не восстановит работу атакованных заводов в краткие сроки

Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить полноценную работу нефтеперерабатывающих заводов, атакованных беспилотниками.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, Saudi Aramco лишена технических возможностей для устранения всех последствий произошедшего в краткие сроки. В настоящий момент компания участвует в переговорах с производителями оборудования и поставщиками услуг, среди которых американская General Electric.

По словам источников, саудовская компания готова вложить миллионы долларов на восстановление потерянных ресурсов, речь идет в том числе о высокой стоимости запчастей и издержке с оплатами рабочим.

При этом часть необходимого оборудования Saudi Aramco сможет получить лишь спустя несколько месяцев.

Напомним, что в ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов