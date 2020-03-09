Саудовская Аравия: Мы не ведем ценовую войну с Россией

Саудовская Аравия опровергла информацию о том, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК.
"Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией", - сказал представитель королевства.
По его словам, напротив, Москва является очень важным партнером для Эр-Рияда и важнейшим игроком на энергетическом рынке.
Он также отметил, что без решения ОПЕК+ ничто не сдерживает планы Saudi Aramco в апреле.
Источник также добавил, что за происходящее в настоящее время на рынке нефти ответственны все участники сделки, особенно его крупнейшие участники.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия инсценировала падение цен на нефть с целью ослабления позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.