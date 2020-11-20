Саудовская Аравия и РФ спорят за статус главного поставщика нефти в Китай

Рост произошел в связи с тем, что государственный нефтяной гигант Saudi Aramco резко снизил цены на нефть для азиатских потребителей в октябре

Саудовская Аравия и Россия конкурируют за то, чтобы стать ведущим поставщиком сырой нефти в Китай в 2020 году. При этом обе страны увеличивают экспорт сырой нефти в мировой экономический центр, несмотря на то, что пандемия коронавируса ударила по мировому спросу на черное золото.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Саудовская Аравия, которая оказалась основным поставщиком Китая в прошлом году, в период с января по ноябрь 2020 года экспортировала в среднем от 1,6 млн до 1,7 млн баррелей/сутки (б/с) нефти, поскольку резкое снижение цен привело к увеличению экспорта саудовской нефти в этом месяце. Об этом свидетельствуют данные аналитических компаний Refinitiv, Vortexa и Kpler.

Россия в 2020 году экспортировала в Китай около 1,7 млн баррелей сырой нефти в сутки, а занимающий третье место Ирак — примерно 1,2 млн б/с.

В этом году нефтяная отрасль сильно пострадала, поскольку пандемия коронавируса нанесла ущерб деловой активности и фактически остановила индустрию туризма.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, является одной из немногих стран, которая увеличила закупки в 2020 году, поскольку местные НПЗ максимально использовали низкие цены в начале этого года, а спрос на топливо восстановился во II квартале вместе с экономикой в целом.

«Похоже, что Россия вытеснила Саудовскую Аравию, чтобы занять первое место в этом году, — сказала Серена Хуанг, аналитик Vortexa. — Это гонка след в след, и еще предстоит увидеть, кто станет окончательным победителем».

Ожидается, что объем саудовской нефти, поступающей в Китай в ноябре, составит от 2,13 до 2,24 млн б/с по сравнению с рекордным уровнем в 2,1–2,14 млн б/с в мае. Это почти вдвое больше, чем предполагалось в октябре.

Рост произошел в связи с тем, что государственный нефтяной гигант Saudi Aramco резко снизил цены на нефть для азиатских потребителей в октябре, сообщили источники в торговых центрах. Доставка груза занимает около месяца.

Для сравнения: в этом месяце ожидается поступление в Китай 1,49 млн баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 1,55 млн баррелей в сутки в октябре, сообщает Vortexa.

По словам аналитика Refinitiv Эммы Ли, основная часть дополнительной нефти, поступающей из Саудовской Аравии в Китай в ноябре, поступает через порты в городах Цюаньчжоу, Чжаньцзян, Чжоушань и Нинбо.

«Перевалка в китайских портах снова начинает расти, поэтому вполне возможно, что в декабре произойдет некоторое дополнительное снижение. Но общая картина останется прежней», — сказал Александр Бут, аналитик Kpler, который включил поставки через Мьянму в свои оценки импорта нефти в Китай.

В то время как все три основных поставщика Китая увеличили ежедневный экспорт в этом году, в Ираке наблюдался самый большой рост экспорта нефти в Китай до 2020 года, частично поддержанный поставками в резервуары для коммерческого хранения, проводимые Шанхайской международной энергетической биржей.

Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Vortexa, экспорт сырой нефти в Китай вырос почти на 190 тыс. б/с за первые 11 месяцев этого года по сравнению с объемами за полный год в 2019 году.

Саудовская Аравия также может потеснить РФ на китайском рынке сжиженного природного газа (СПГ). На данный момент крупнейшим поставщиком СПГ в Китай остается Австралия. На втором месте Катар, третье место поделили Индонезия и Малайзия.