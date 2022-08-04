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Саудовская Аравия и ОАЭ экономят нефть в ожидании энергокризиса

Саудовская Аравия и ОАЭ экономят нефть в ожидании энергокризиса Лидеры ОПЕК, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, готовы обеспечить "значительное увеличение" добычи нефти. Это произойдет, если мир столкнется с серьезным кризисом предложения этой зимой.
Энергетика
4 августа 2022 г. 16:57
Саудовская Аравия и ОАЭ экономят нефть в ожидании энергокризиса

Лидеры ОПЕК, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, готовы обеспечить "значительное увеличение" добычи нефти. Это произойдет, если мир столкнется с серьезным кризисом предложения этой зимой.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Reuters.

"Ввиду того, что этой зимой в Европе газа, возможно, не будет, а в новом году может быть установлен потолок цен на российскую нефть, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников.

Источники не оценили какого-либо увеличения, но сказали, что Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК обладают резервными производственными мощностями на уровне около 2,0-2,7 млн баррелей в сутки.

"Единственный раз, когда мы можем доказать, что у нас есть больше свободных мощностей, - это когда дело доходит до затяжного кризиса", - сказал источник, добавив, что это произойдет, когда члены ОПЕК увеличат добычу.

По словам источников, это может произойти уже этой зимой, поскольку политическое и экономическое противостояние между Россией, членом ОПЕК+, и Западом из-за боевых действий в Украине не показывает никаких признаков ослабления.

Отметим, что вчера страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки.

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