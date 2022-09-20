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Saudi Aramco считает неэффективными планы Европы по преодолению энергокризиса

Saudi Aramco считает неэффективными планы Европы по преодолению энергокризиса Генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер считает, что планы европейских стран по преодолению энергетического кризиса, включая субсидирование тарифов на электроэнергию и введение дополнительных налогов для нефтегазовых ком
Энергетика
20 сентября 2022 г. 20:45
Saudi Aramco считает неэффективными планы Европы по преодолению энергокризиса

Генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер считает, что планы европейских стран по преодолению энергетического кризиса, включая субсидирование тарифов на электроэнергию и введение дополнительных налогов для нефтегазовых компаний, не являются эффективными в долгосрочной перспективе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на форуме Schlumberger Digital Forum в швейцарском городе Люцерн.

"Замораживание или ограничение счетов за энергию может помочь потребителям в краткосрочной перспективе, но это не устраняет реальные причины [энергетического кризиса] и не является долгосрочным решением. И взимание налогов с компаний тогда, когда вы захотите, чтобы они увеличили производство, явно не поможет", - сказал Нассер, слова которого приводит агентство Reuters.

Он также отметил, что конфликт в Украине, безусловно, усилил последствия энергетического кризиса, но не является его первопричиной. По мнению Нассера, даже немедленное окончание конфликта не позволило бы преодолеть глобальный энергетический кризис, причины которого сводятся к недостаточным инвестициям в нефтегазовую отрасль в условиях высокого спроса на углеводороды и нехватки производственных мощностей.

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Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” Avropanın enerji böhranından çıxmaq planlarını səmərəsiz hesab edir

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