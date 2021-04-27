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Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе

Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе  Aramco уже продала 49% в нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners
Энергетика
27 апреля 2021 г. 12:49
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассматривает возможность продажи доли в своей обширной сети газопроводов, чтобы высвободить денежные средства и привлечь больше международных инвесторов в Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новости о возможности продажи доли в газопроводах появились всего через две недели после того, как Saudi Aramco заключила соглашение о продаже 49% в нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners. Стоимость сделки составила 12,4 миллиарда долларов США.

"Неясно, будет ли сделка по газопроводам структурирована аналогичным образом… Обсуждения находятся на начальной стадии, и нет уверенности, что Aramco заключит сделку", — отмечает агентство. По словам источников, сделка может принести миллиарды долларов Aramco в зависимости от ее структуры.

Сеть газопроводов Master Gas System компании Aramco соединяет ее производство с перерабатывающими площадками по всей Саудовской Аравии. Инфраструктура имеет пропускную способность около 9,6 миллиарда кубических футов в день.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.

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Версия на английском языке Aramco considering sale of stake in natural gas pipeline network

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