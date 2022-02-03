Сахиль Бабаев: Для соединения ЮГК с Венгрией необходимо создать инфраструктуру

"Венгрия выразила заинтересованность в покупке природного газа у Азербайджана. Для этого необходимо создать инфраструктуру, соединяющую Южный газовый коридор с Венгрией".

Венгрия выразила заинтересованность в покупке природного газа у Азербайджана. Для этого необходимо создать инфраструктуру, соединяющую Южный газовый коридор с Венгрией.

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на брифинге после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) объявила о своем намерении увеличить поставки газа в европейские страны. Основным вопросом здесь является инфраструктура. Либо должна быть создана новая инфраструктура, либо дополнительные объемы газы должны транспортироваться посредством газопроводов Болгарии и Румынии. Основные переговоры проходят именно в этом направлении. Заинтересованность есть у обеих сторон", - сказал азербайджанский министр.