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Сахиль Бабаев: Для соединения ЮГК с Венгрией необходимо создать инфраструктуру

Сахиль Бабаев: Для соединения ЮГК с Венгрией необходимо создать инфраструктуру "Венгрия выразила заинтересованность в покупке природного газа у Азербайджана. Для этого необходимо создать инфраструктуру, соединяющую Южный газовый коридор с Венгрией".
Энергетика
3 февраля 2022 г. 12:57
Сахиль Бабаев: Для соединения ЮГК с Венгрией необходимо создать инфраструктуру

Венгрия выразила заинтересованность в покупке природного газа у Азербайджана. Для этого необходимо создать инфраструктуру, соединяющую Южный газовый коридор с Венгрией.

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на брифинге после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) объявила о своем намерении увеличить поставки газа в европейские страны. Основным вопросом здесь является инфраструктура. Либо должна быть создана новая инфраструктура, либо дополнительные объемы газы должны транспортироваться посредством газопроводов Болгарии и Румынии. Основные переговоры проходят именно в этом направлении. Заинтересованность есть у обеих сторон", - сказал азербайджанский министр.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister offers creation of infrastructure to connect Southern Gas Corridor with Hungary 
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Cənub Qaz Dəhlizini Macarıstanla birləşdirən infrastruktur yaradılmalıdır"

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