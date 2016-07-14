​Садеддин Коркут: Petkim придает значение росту объемов продаж

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Petkim (PetroKimya) Holding A.Ş. заостряет внимание на росте производительности и объемов продаж с учетом всех возможностей и рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на Fortune Türkiye, об этом сказал гендиректор Petkim Садеддин Коркут.

Он отметил, что отсутствие инвестиций за 21 год приватизации привело к низким темпам развития нефтехимической сферы Турции, несмотря на имеющийся потенциал: "На повышение качества и объема производства наших фабрик после приватизации выделено 600 млн. долларов. В первом квартале 2016 года, в частности, с середины февраля наблюдается рост цен на нефть и продукцию. Считаем, что этот тренд сохранится в течение года и приведет к росту нашего оборота".

Отметим, что на проведенном 30 мая 2008 года аукционе SOCAR/Turcas Enerji A.Ş. приобрела 51%-ный пакет акций Petkim Holding за 2,04 млрд. долларов. 30 марта 2012 года Socar Turkey Enerji A.Ş и SOCAR International DMCC OGG приватизировали еще 10,32% акций нефтехимического холдинга Petkim. Еще 5% акций куплено на бирже. Дополнительно приобретенная доля (15%) продается и покупается в зависимости от конъюнктуры рынка. Руководство SOCAR заявило, что компания никогда не снизит долю в холдинге ниже 51%.