S&P предупредило о росте числа дефолтов нефтяных компаний

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ За неделю в мире десять корпораций объявили о дефолте, что стало рекордом с начала года. Восемь из них — энергетические фирмы. Как сообщает Report, агентство S&P ожидает дальнейшего роста числа дефолтов в нефтяном секторе.

К марту 2017 года процент невозврата долгов по обязательствам спекулятивного уровня в США вырастет до 5,3% вместо 3,8% в марте 2016 года, предупреждает рейтинговое агентство S&P. Основную часть дефолтов и банкротств эксперты S&P ожидают от нефтегазового сектора. "Стресс в виде стабильно низких цен на нефть, возможного повышения ставки ФРС и нестабильности на внешних рынках приведет к еще большему числу банкротств за следующие 12 месяцев", — считают они.

Восемь из этих десяти объявивших о дефолте компаний базируются США. Всего тем самым с начала 2016 года уже 29 корпораций энергетического сектора потерпели финансовый крах.