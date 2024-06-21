S&P повысило рейтинг самостоятельной кредитоспособности энергооператора Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "АзерЭнержи" на уровне "BB/B" со стабильным прогнозом.
Как передает Report со ссылкой на S&P, благоприятная операционная среда на фоне высоких цен на электроэнергию поддерживает финансовый профиль "АзерЭнержи".
"По нашему мнению, финансовый профиль энергооператора устойчиво укрепился, что побудило нас пересмотреть рейтинг самостоятельной кредитоспособности (SACP) с "b-" до "b". Теперь мы прогнозируем, что скорректированное соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу останется выше 30% с 2024 года. Соотношение остается сильным в течение двух лет подряд: соотношение FFO к долгу достиг 38,8% в 2023 году после пика в 62,8% в 2022 году. Улучшение обусловлено высокими ценами на электроэнергию и увеличением объемов экспорта электроэнергии, особенно в Турцию", - говорится в отчете.
Аналитики агентства считают, что энергетические кризисы и инфляция стали препятствиями для большинства коммунальных компаний в течение последних нескольких лет: "При этом "АзерЭнержи" не понесло существенных негативных последствий энергетического кризиса на фоне российско-украинского конфликта. Энергооператор выиграл от высоких цен на электроэнергию, и, как и некоторые другие компании в Азербайджане, получил поддержку от более высоких цен на газ, поскольку значительная часть экономики зависит от нефти и газа".
Стабильный прогноз по рейтингу "АзерЭнержи" отражает прогноз по суверенному рейтингу. "Мы видим высокую вероятность чрезвычайной государственной поддержки компании и ожидаем, что правительство продолжит поддерживать крупную инвестиционную программу "Азерэнержи" и покроет любой дефицит ликвидности. В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что компания не будет выпускать долговые обязательства перед третьими сторонами без государственных гарантий и что его структура и текущий состав активов не изменятся", - подчеркивает S&P.
Агентство считает, что "АзерЭнержи" по-прежнему подвергается таким рискам, как волатильность валютного курса (почти весь долг номинирован в иностранной валюте, а практически все доходы – в манатах), слабая отечественная банковская система, в которой компания хранит все свои денежные средства и потенциальное увеличение оборотного капитала или капвложений, что превышает текущий прогноз S&P.
"Однако эти недостатки компенсируются государственной поддержкой. Государство гарантирует или владеет всеми долгами "АзерЭнержи" и обеспечивает увеличение капитала. Мы ожидаем, что ситуация сохранится и в среднесрочной перспективе. Более того, компания исторически получала выгоду от широкого спектра мер государственной поддержки, включая вливания капитала, выплаты по обслуживанию долга, налоговые льготы и нулевые дивиденды. Мы понимаем, что это связано с важной экономической и социальной ролью "АзерЭнержи"i для правительства Азербайджана, и подтверждаем нашу оценку того, что компания весьма вероятно получит своевременную и достаточную чрезвычайную государственную поддержку, если она потребуется", - говорится в отчете.