S&P повысило рейтинг самостоятельной кредитоспособности энергооператора Азербайджана

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "АзерЭнержи" на уровне "BB/B" со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "АзерЭнержи" на уровне "BB/B" со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на S&P, благоприятная операционная среда на фоне высоких цен на электроэнергию поддерживает финансовый профиль "АзерЭнержи".

"По нашему мнению, финансовый профиль энергооператора устойчиво укрепился, что побудило нас пересмотреть рейтинг самостоятельной кредитоспособности (SACP) с "b-" до "b". Теперь мы прогнозируем, что скорректированное соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу останется выше 30% с 2024 года. Соотношение остается сильным в течение двух лет подряд: соотношение FFO к долгу достиг 38,8% в 2023 году после пика в 62,8% в 2022 году. Улучшение обусловлено высокими ценами на электроэнергию и увеличением объемов экспорта электроэнергии, особенно в Турцию", - говорится в отчете.

Аналитики агентства считают, что энергетические кризисы и инфляция стали препятствиями для большинства коммунальных компаний в течение последних нескольких лет: "При этом "АзерЭнержи" не понесло существенных негативных последствий энергетического кризиса на фоне российско-украинского конфликта. Энергооператор выиграл от высоких цен на электроэнергию, и, как и некоторые другие компании в Азербайджане, получил поддержку от более высоких цен на газ, поскольку значительная часть экономики зависит от нефти и газа".