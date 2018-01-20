S&P повысило прогноз цен на нефть в 2018 году на 5 долларов за баррель

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в текущем году. Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе S&P GR.

Теперь аналитики агентства ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить 60 долларов за баррель против ранее предполагавшихся 55 долларов за баррель. Оценка для марки WTI улучшена до 55 долларов за баррель с 50 долларов за баррель.

Эксперты ожидают, что объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года. При этом они отмечают, что возможные перебои с поставками будут поддерживать котировки в краткосрочной перспективе.

Прогноз аналитиков на 2019-2020 годы оставлен без изменения - 55 за баррель.