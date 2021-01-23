S&P ожидает увеличение добычи нефти в Азербайджане

Запуск газового проекта «Шах Дениз-2» и его расширение в течение следующих трех-четырех лет также должны поддержать внешние показатели Азербайджана

Добыча сырой нефти в Азербайджане постепенно вернется к уровню 2019 года в 713 000 баррелей после апреля 2022 года, когда будет расторгнута текущая сделка по добыче нефти ОПЕК +.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по суверенным рейтингам Азербайджана.

В соответствии с выполнением Азербайджаном соглашения ОПЕК + о сокращении добычи в апреле 2020 года S&P ожидает, что суточная добыча сырой нефти в стране (без учета конденсата) в 2021 году составит в среднем около 610 000 баррелей, что в целом соответствует уровню 2020 года.

«Заседание ОПЕК в январе 2021 года подтвердило осторожную позицию альянса в отношении увеличения объемов добычи перед лицом неопределенных пандемических событий и их влияния на спрос на нефть. Наши предположения подвержены неопределенности в отношении динамики глобального спроса и того, как быстро Азербайджан сможет вернуться к своей полной производственной мощности», - говорится в отчете.

В соответствии с предположениями S&P о ценах на нефть и соблюдением Азербайджаном соглашения ОПЕК + о сокращении добычи ожидается, что сальдо текущего счета будет иметь незначительное профицитное сальдо в 2021 году, прежде чем оно восстановится до среднего профицита около 4% ВВП в оставшийся период прогнозного горизонта агентства - до 2024 года.

«Запуск газового проекта «Шах Дениз-2» и его расширение в течение следующих трех-четырех лет также должны поддержать внешние показатели Азербайджана. Частично компенсируя это, наши прогнозы также отражают восстановление импорта из-за роста внутреннего потребления и запланированных правительством мероприятий по восстановлению в Нагорном Карабахе. В связи со значительным сокращением экспорта углеводородов мы оцениваем дефицит счета текущих операций Азербайджана в размере около 3,7% ВВП в 2020 году по сравнению с сильным профицитом в 9,1% в предыдущем году.

Несмотря на внешнюю волатильность, обусловленную нефтью, сильный внешний баланс Азербайджана останется основным рейтингом, подкрепленным большим объемом иностранных активов, накопленных в Государственном нефтяном фонде (SOFAZ). По нашим оценкам, внешние ликвидные активы превысят внешний долг на 90% платежей по текущим операциям в 2021 году и останутся в целом стабильными до 2024 года. Азербайджан останется уязвимым к потенциальной волатильности условий торговли. Тем не менее, на наш взгляд, его большая позиция по чистым внешним активам будет служить буфером для смягчения потенциальных негативных последствий экономических циклов для внутреннего экономического развития», - считают аналитики агентства.