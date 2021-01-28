S&P ожидает, что государство и в 2021 году поддержит ликвидность Azerenerji

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг эмитента (ICR) ОАО Azerenerji на уровне 'BB/B'

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг эмитента (ICR) ОАО Azerenerji на уровне 'BB/B', пересмотрев прогноз по рейтингам с «Негативного» на «Стабильный».

Как передаёт Report со ссылкой на сообщение S&P, рейтинговое действие последовало за пересмотром прогноза по долгосрочным рейтингам Азербайджана, поскольку кредитное качество Azerenerji тесно связано с суверенным рейтингом. «Мы полагаем, что существует чрезвычайно высокая вероятность того, что Азербайджан предоставит компании своевременную и достаточную внеочередную государственную поддержку в случае финансового кризиса. Это подтверждается обширной историей поддержки компании (включая государственные гарантии по долгу), финансированием капитальных затрат (капвложениями), государственными займами компании и тщательным контролем со стороны правительства за выплатой долга Azerenerji.»,- говорится в сообщении.

S&P ожидает, что государство продолжит способствовать снижению давления на ликвидность и долговую нагрузку Azerenerji. На данный момент около 85% долга компании перед государством, а остальная часть гарантирована государством. «Министерство финансов имеет большой опыт оказания финансовой поддержки компании (включая выплату процентов по долговым обязательствам, вливания в акционерный капитал, прямые государственные займы с низкими процентными ставками и налоговые льготы), и мы ожидаем, что это продолжится и в 2021 году.

Например, мы понимают, что правительство заложило в бюджет достаточно средств для покрытия долга Azerenerji и выплаты процентов, подлежащих выплате в 2021 году, в случае необходимости. Мы ожидаем, что компания избежит возникновения долгов перед третьими сторонами без государственных гарантий«,- считают авторы отчета. S&P ожидает, что показатели автономной деятельности Azerenerji будут стабильными, а ликвидность управляемой. «Мы понимаем, что COVID-19 и освободительная война в Карабахе не имели прямых последствий для деятельности или активов Azerenerji, а ликвидность компании остается управляемой благодаря постоянной государственной поддержке и мониторингу.

Мы не ожидаем, что Azerenerji предпримет какие-либо крупные инвестиции (такие как восстановление инфраструктуры электроснабжения в регионах, пострадавших от недавнего конфликта) без государственного финансирования. Насколько мы понимаем, в госбюджете на 2021 год предусмотрено 2,2 миллиарда манатов (или около 2,9% ВВП) для финансирования восстановительных работ)»,- считают аналитики агентства.