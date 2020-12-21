С месторождения "Шахдениз" экспортировано около 90 млрд кубометров газа

В январе-ноябре этого года с блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” было добыто 175,6 млрд кубометров газа, а из “Шахдениз” - 133,1 млрд кубометров газа

В январе-ноябре этого года с блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 175,6 млрд кубометров газа, а из “Шахдениз” - 133,1 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию месторождения "Шахдениз " по 1 декабря текущего года на экспорт было направлено 88,8 млрд кубометров газа.