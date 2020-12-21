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С месторождения "Шахдениз" экспортировано около 90 млрд кубометров газа

С месторождения "Шахдениз" экспортировано около 90 млрд кубометров газа В январе-ноябре этого года с блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” было добыто 175,6 млрд кубометров газа, а из “Шахдениз” - 133,1 млрд кубометров газа
Энергетика
21 декабря 2020 г. 16:27
С месторождения Шахдениз экспортировано около 90 млрд кубометров газа

В январе-ноябре этого года с блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 175,6 млрд кубометров газа, а из “Шахдениз” - 133,1 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию месторождения "Шахдениз " по 1 декабря текущего года на экспорт было направлено 88,8 млрд кубометров газа.

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Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz” yatağından 90 mlrd kubmetrə yaxın qaz ixrac edilib

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