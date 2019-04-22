С месторождения "Шахдениз" добыто около 70 млрд кубометров газа

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С газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря по состоянию на 1 апреля добыто 104,2 млрд кубометров газа, 25,1 млн тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

По его словам, до сих пор с этого месторождения экспортировано 69,7 млрд кубометров газа.

"В январе-марте этого года в стране добыто 9,1 млрд кубометров газа, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю месторождения "Шахдениз" приходится 4,3 млрд кубометров газа и 1 млн тонн конденсата", - сказал он.

В целом, экспортировано 3,2 млрд кубометров газа. Объем экспортируемого газа превысил соответствующий период прошлого года на 26,6%. В Турцию отправлено 2,2 млрд кубометров газа или на 30,9% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 апреля по TANAP в Турцию экспортировано 1,5 млрд кубометров газа".

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).