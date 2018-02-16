С месторождения "Шахдениз" добыто 90 млрд кубометров газа

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ С газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря до сих пор добыто 90 млрд кубометров газа, 22 млн тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Говоря о проекте "Шахдениз-2", он отметил, что работы идут по графику: "Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP, TAP (Южный газовый коридор) опережают график и бюджет. Расходы были и ожидаются меньше запланированного бюджета. Это беспрецедентно для такого проекта".

По его словам, 99% работ по проекту "Шахдениз-2" выполнено: "Газ будет получен во второй половине года".