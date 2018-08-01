С месторождения "Шахдениз" добыто 5 млрд кубометров газа

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2018 года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 5 млрд кубометров газа и 1,1 млн тонн (примерно 9 млн баррелей) конденсата.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

За отчетный период добыча газа с "Шахдениз" сократилась на 1,96%, конденсата – на 8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отмечается, что производительность установок "Шахдениз" составляет 32 млн кубометров в сутки или примерно 10,9 млрд кубометров в год.

По информации, во 2-ом квартале завершено бурение скважины SDA11 на платформе "Шахдениз Альфа": "С помощью буровой установки "Истиглал" завершено бурение и испытание скважины SDD04. Вслед за этим начались завершающие работы на скважине SDG04. С помощью буровой установки Maersk Explorer продолжается бурение нижних пластов скважины SDH02.

С помощью буровых установок Maersk Explorer и "Истиглал" уже пробурено 14 скважин на платформе "Шахдениз Браво", из них полностью завершены работы на четырех скважинах в северном крыле и четырех скважинах в западном крыле месторождения", - говорится в информации.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).