С месторождения "Шахдениз" добыто 2,4 млрд кубометров газа

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2017 года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 2,4 млрд кубометров газа и 0,6 млн тонн (примерно 4,6 млн баррелей) конденсата.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

За отчетный период добыча газа с "Шахдениз" сократилась на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отмечается, что производительность установок "Шахдениз" составляет 30 млн кубометров в сутки или примерно 10,9 млрд кубометров в год.

В первом квартале завершены буровые работы на скважине SDA10 на платформе "Шахдениз-1", в то же время с помощью буровой установки “Истиглал” завершено бурение скважин SDC03 и SDC02, начато бурение скважины SDC01. С помощью буровой установки “Гейдар Алиев” (Maersk Explorer) пробурены верхние пласты скважин SDF01 и SDF02. Сейчас установка продолжает бурение продуктивных пластов скважины SDF01.

В рамках подготовки к эксплуатации "Шахдениз-2" и постепенного наращивания добычи с помощью буровых установок “Гейдар Алиев” и “Истиглал” уже пробурено 12 эксплуатационных скважин, полностью завершены работы на трех скважинах.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).