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Румен Радев: Азербайджан готов обсудить дополнительные поставки газа в Болгарию

Румен Радев: Азербайджан готов обсудить дополнительные поставки газа в Болгарию Азербайджан полностью готов обсуждать вопрос дополнительных поставок азербайджанского газа в Болгарию.
Энергетика
17 декабря 2021 г. 14:40
Румен Радев: Азербайджан готов обсудить дополнительные поставки газа в Болгарию

Азербайджан полностью готов обсуждать вопрос дополнительных поставок азербайджанского газа в Болгарию.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам в Брюсселе президент Румен Радев.

"Однако для нас важно иметь газопровод между Болгарией и Грецией (Interconnector Greece – Bulgaria; IGB), строительство которого мы ждали 10 лет. Мы поговорили с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который в понедельник посетит Болгарию. Надеемся, что этот важный вопрос будет решен в следующем году", - сказал Радев.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Протяженность интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Rumen Radev: "Azerbaijan is ready to discuss additional gas supply to Bulgaria"
Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: “Azərbaycan Bolqarıstana əlavə qaz tədarükünü müzakirə etməyə hazırdır”

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