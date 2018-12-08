Рухани: Выход США из СВПД - терроризм

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани приравнял президента США Дональда Трампа к террористам за решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

"Выход Америки из ядерного соглашения - один из видов экономического терроризма, направленного против нашей страны", - сказал он.

Рухани подчеркнул приверженность Тегерана противостоянию террористическим группировкам, призвав государства региона к сотрудничеству.

"Страны, бойкотирующие нас, должны знать, что их действия не окажут никакого влияния на нашу способность бороться с террором", - добавил президент Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД. После чего Трамп возобновил действие американских санкций в ночь на 7 августа и 5 ноября.