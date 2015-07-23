​Royal Dutch Shell разрешили бурить в Арктике

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Американские власти окончательно утвердили разрешение на начало разведочного бурения в Арктике нефтяной компании Royal Dutch Shell, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Поначалу компания сможет проводить только поверхностное бурение, поскольку пока не всё аварийное оборудование, необходимое для закупорки скважины в случае разлива нефти, доставлено к месту работ.

По предварительным расчётам, под шельфом Чукотского моря у северо-западного побережья Аляски залегает около 15 млрд. баррелей нефти.

Активисты природоохранных организаций резко протестуют против планов Royal Dutch Shell - они заявляют, что бурение скважин в Арктике может привести к экологической катастрофе.